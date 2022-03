Zalewski: “Vittoria super nonostante il poco tempo per preparare la gara rispetto a loro”

Nicola Zalewski, centrocampista della Roma, ha parlato a Dazn dopo il derby vinto contro la Roma: “Per me è un’emozione indescrivibile, sono molto contento della prestazione: è stata più di atteggiamento che di tattica o tecnica, a differenza loro abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla. Abbiamo mostrato carattere per portarci a casa la partita”.

Su Mourinho: “Si sta rivelando una guida molto importante, sto facendo decentemente un ruolo in cui non ho mai giocato e sono contento di essere allenato da uno dei più vincenti nella storia del calcio, lo ringrazio per la fiducia che mi sta dando”.

Sui compagni: “L’aiuto è stato di tutti i compagni, più chi giocava dalla mia parte come Ibanez, Cristante o Pellegrini. Anche dalla panchina arrivavano parole di conforto e questo mi ha aiutato tanto”.

Foto: Twitter Roma