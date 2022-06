Zalewski: “Un sogno vincere un trofeo europeo da titolare. Sarò grato per sempre a Mourinho”

Nicola Zalewski, tra le note liete della Roma di questa stagione, ha parlato a Sportweek in merito alla vittoria della Conference League e ha ringraziato Mourinho per l’occasione concessagli.

Queste le sue parole: “Se mi avessero chiesto un sogno, avrei detto: vincere un trofeo internazionale giocando da titolare. Se penso alla stagione mi vengono in mente tante cose. L’occasione che mi ha dato Mourinho, il lavoro fatto per adattarmi a terzino, cioè in un ruolo che non è il mio naturale, l’emozione di una finale in cui posso essere sembrato timido, per quanta pressione avevo addosso. E poi per mille motivi extra-campo che hanno reso questa annata molto particolare”.

Foto: Twitter Roma