Zalewski rivela: “Mourinho mi ha aiutato tanto. Posso solo ringraziarlo”

Nicola Zalewski dal ritiro della Polonia ha risposto ad alcune domande su Jose Mourinho ed ha parlato del cammino della sua Nazionale. Ecco le sue parole: “Mi ha aiutato molto, posso solo ringraziarlo per quello che ha fatto per me. Vincere contro la Germania è una cosa enorme, ma sappiamo che era un’amichevole. Sarà una partita importante contro la Moldavia e contano solo tre punti. Io sono pronto per giocare, lavoro tutti i giorni per questo”.

Foto: Zalewski Instagram