Zalewski: “Nel derby vogliamo riscattare il ko con il Sassuolo. Il nostro obiettivo è qualificarci per la Champions”

L’esterno della Roma, Nicola Zalewski, ha parlato a un evento a Roma tornando sul ko con il Sassuolo ma parlando in vista del derby e della qualificazione in Champions League.

Queste le sue parole: “Purtroppo non sono riuscito ad aiutare la squadra con quel gol. È stata una partita un po’ sfortunata, una partita caratterizzata sicuramente da degli episodi a nostro sfavore, ma come ha detto Stephan abbiamo sicuramente degli obbiettivi importanti in questa stagione da raggiungere. Il primo è subito giovedì la qualificazione al turno successivo, poi penseremo al derby di domenica. Un posto in Champions è sicuramente nostro obbiettivo”.

Sente il peso di essere romano e romanista?“Certo è sicuramente una responsabilità enorme, ma non parlo da romano romanista, parlo sicuramente a nome di tutta la squadra. Per questa magnifica gente che nonostante i nostri alcuni momenti un po’ più bassi riesce sempre a riempire lo stadio e a donarci l’affetto, sicuramente cerchiamo ad ogni partita di lottare anche per loro”.

Foto: Instagram personale