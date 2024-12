Zalewski: “Io penso solo a giocare. Il contratto? Non mi interesso io”

Nicola Zalewski, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Braga.

Queste le sue parole: “Noi lavoriamo per serate come queste. Lorenzo se lo merita, è un bravo ragazzo, è un professionista, penso che ce lo meritiamo tutti come squadra, ma soprattutto i tifosi”.

Avete riallacciato il rapporto con i tifosi? “Sicuramente, io ho sempre detto che se i tifosi si comportano così c’è un motivo. È stato brutto periodo per me e Lorenzo, ma anche per tutta la squadra. Siamo contenti della prestazione di oggi e speriamo di ripeterla”.

Sul contratto in scadenza: “Io cerco di giocare a pallone, su quello che succede fuori ci pensano altre persone”.

Foto: twitter Roma