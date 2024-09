Zalewski, il Galatasaray e la Roma: punto di non ritorno

Il mercato turco chiude stasera e il Galatasaray ha ormai fallito gli obiettivi principali. Nelle ultime ore, come raccontato stamattina, il club turco ha provato a reinserirsi sul vecchio obiettivo Laurienté, troppo tardi per pensare di convincere il Sassuolo che non avrebbe potuto prendere un sostituto. La vicenda Zalewski sta per concludersi con un punto di non ritorno per tutti. Per il Galatasaray che era arrivato a Roma dopo aver incassato il sì del polacco, poi ha cambiato le carte sull’ingaggio per convincere la Roma a cederlo, aumentando la proposta per il cartellino. Ma contemporaneamente generando una confusione che ha mandato in tilt Zalewski non più convinto di accettare. Il punto di non ritorno è per la stessa Roma che potrebbe mettere ai margini della prima squadra lo stesso esterno che non intende rinnovare. Ma sarebbe (probabilmente sarà) un punto di non ritorno per lo stesso Zalewski che rischia concretamente di vivere una stagione senza margini di manovra. In sostanza, diventerebbe un flop per tutti.

Foto: Zalewski Instagram