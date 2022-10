Zalewski: “Il campo? Ci abbiamo giocato due volte lo scorso anno. Possiamo definirlo un altro sport”

Insieme a Mourinho, nella conferenza stampa che anticipa la sfida di Europa League contro l’Helsinki, c’era anche il polacco Zalewski che parla innanzitutto del campo: “”Una cosa nuova. Ci abbiamo giocato due volte lo scorso anno, non capita spesso. Possiamo definirlo un altro sport, ma ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti”. Sulla differenza di modulo: “Sono minime, l’esterno deve fare tutta la fascia. Siamo fortunati a giocare di giovedì per dimenticare la sconfitta con il Napoli, per fortuna questa gara arriva immeritatamente. Domenica la partita è stata condizionata dagli episodi, che loro sono riusciti a sfruttare”.

Foto: sito Roma