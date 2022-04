Zalewski: “Giocare un quarto di finale su un campo del genere è inimmaginabile”

Nicola Zalewski, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la partita di questa sera, non lesinando una critica al rettangolo verde che ha ospitato il match: “C’è rammarico, era una partita controllata fino all’1-1. Poi gli episodi hanno fatto la differenza. Loro hanno avuto molta fortuna. Tra una settimana abbiamo il ritorno, abbiamo fiducia e ce la metteremo tutta.

Il mio momento? Sono molto contento da questo punto di vista. Ogni pallone, ogni azione faccio di tutto per aiutare la squadra. Sono contento, sono tranquillo. Non ho pressioni, lo staff e i compagni mi aiutano molto nella mia crescita. Come sta Mancini? Non lo so. Comunque mi ricollego a quello che ha detto il mister. Giocare un quarto di finale di una coppa europea su un campo del genere è inimmaginabile. Campi del genere portano a infortuni seri, speriamo non sia il caso di Mancini. Spero prenderanno provvedimenti in futuro“.

Foto: sito Roma