Zakharyan, la Lazio c’è. Ma si informano anche Genoa e Strasburgo

La Lazio – come vi abbiamo già raccontato – segue il profilo di Arsen Zakharyan per rinforzare il centrocampo a disposizione di Maurizio Sarri. Il centrocampista russo, piace moltissimo, ha classe cristallina, veniva individuato come investimento per il futuro, la Dinamo Mosca insiste per la cessione in vista della scadenza del suo contratto (giugno 2024) e chiede 15 milioni per lasciarlo andare. I biancocelesti riflettevano sull’operazione a causa degli slot extracomunitari a loro disposizione, ma la svolta della mattina della FIGC (i calciatori inglesi saranno considerati comunitari) potrebbe cambiare i piani in casa Lazio. Infatti, la nuova riforma permetterebbe ai biancocelesti di tesserare sia Callum Hudson-Odoi che Zakharyan, qualora decidessero di andare fino in fondo alle trattative. Tuttavia, si fa sempre più fitta la concorrenza per Zakharyan. Secondo quanto riportato dal portale russo Sport24.ru anche Strasburgo e Genoa sono interessati al classe 2003. Loic Desire, dirigente del club francese, ha confermato l’interesse per Zakharyan. “È vero” ha risposto all’inviata del sito. Ricordiamo che lo Strasburgo ha la stessa proprietà del Chelsea, società che ha a lungo seguito il centrocampista russo.

Foto: Instagram Zakharyan