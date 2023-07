Zakharyan e la Lazio: tutti i retroscena e il bivio slot con Hudson-Odoi. Decisione in 48 ore

Arsen Zakharyan è stato accostato stamattina alla Lazio, dopo che Lotito si è fatto sfuggire un “abbiamo preso…”. Stiamo parlando di un autentico talento classe 2003, mezzala di qualità che con la Dinamo Mosca ha dimostrato tutte le sue doti, confermando di essere uno degli emergenti in giro per l’Europa. È vero, Zakharyan è stato proposto da un intermediario, ci sono stati contatti con la Dinamo, ha una valutazione di 15 milioni soltanto perché il suo contratto è agli sgoccioli, bisogna ovviamente aggiungere le commissioni. Siamo al bivio perché prendendo Zakharyan la Lazio occuperebbe il secondo slot da extracomunitario, dopo aver ingaggiato Castellanos. E per quel ruolo Sarri vorrebbe gente più pronta (in lista, come ormai noto, ci sono Zielinski, in trattativa con il Napoli che gli ha proposto un nuovo contratto, Gedson Fernandes più Samardazic). E intenderebbe tenere libero quel posto per Hudson-Odoi, anche lui extracomunitario, che ha detto sì alla Lazio. Ma ora bisogna chiudere con il Chelsea prima che si inseriscano altri club (il Fulham, come raccontato stamattina, è interessato all’esterno offensivo). Vedremo se le carte si rimescoleranno, siamo al ballottaggio in queste ore, entro 48 ore la Lazio deciderà: la Dinamo Mosca deve dare priorità alla cessione, avendo Zakharyan il contratto in scadenza.

Foto: Instagram Zakharyan