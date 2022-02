Zakaria:”Io come Pogba? Penso a lasciare il mio segno”

Essere alla Juve è uno stimolo in più per aumentare il mio numero di gol. Questa è una squadra con grandi qualità e stare qui è un passo in avanti per me. Mi aspettavo di lasciare il Borussia ma non immediatamente, però la Juve che ti cerca non accade tutti i giorni. Ho colto subito l’occasione. Già dal primo allenamento ci siamo subito trovati bene in campo con i miei compagni. Sulla mia posizione in campo non ho preferenze. Non necessariamente cerco un modello a cui rifarmi. Metterò tutto me stesso per migliorare la squadra. La Juve è un passo importante per la mia carriera ma se guardo al futuro è solo questo e non il termine. Come Pogba? Lo conosciamo tutti quello che ha fatto e quello che ha lasciato alla Juve. Spero di avere successo come ha fatto lui ma spero di lasciare il mio segno.

FOTO: Sito ufficiale Juventus