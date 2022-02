Zakaria svela: “Mio padre tifava Juve. Sono già pronto per Allegri”

Denis Zakaria si è presentato in conferenza stampa e ha speso parole importanti: “La Juve è uno dei club che mi ha fatto sempre sognare. Ho deciso che sarebbe stato il modo giusto per continuare la mia carriera. Le mie caratteristiche? Sono aggressivo, amo aiutare nel recupero dei palloni e difendere. Sento di essere un giocatore completo. Sono orgoglioso di essere qui: mio padre tifava Juventus e quindi conosco molto di questo club. Fisicamente mi sento bene, mi sono allenato due volte e comincio a prendere le misure della squadra. Se Allegri avrà bisogno di me già domenica, mi farò trovare pronto. Ho già parlato con l’allenatore, mi ha detto cosa più o meno si aspetta da me, ma non abbiamo ancora discusso i dettagli”.

FOTO: Sito Ufficiale Juventus