Zakaria: “Sappiamo quanto vale Juve-Inter, daremo tutto. Io come Pogba o Vieira? Non amo i paragoni”

Dopo un periodo in cui è restato ai box per infortunio, Denis Zakaria è pronto a tornare per lo sprint finale del campionato. Intervistato da DAZN, il centrocampista della Juventus ha parlato della partita contro l’Inter in programma domenica: “Non c’è bisogno che mi si spieghi l’importanza della partita, sappiamo quanto vale per noi e per i nostri tifosi, faremo di tutto per vincere”.

Zakaria torna anche sul gol segnato all’esordio contro l’Hellas Verona: “È stata una serata perfetta quando fai goal lo è di sicuro. Sono venuto qui per mostrare ciò di cui sono capace e aiutare la squadra, la rete mi ha aiutato nel presentarmi a tutti. Ma non mi rilasso, ho ancora molte cose da fare, da affrontare partita dopo partita”.

Sui paragoni con altri calciatori: “Ovviamente è bello essere associati a grandi giocatori, ma come ho sempre detto io sono Denis Zakaria, ho il mio gioco e il mio stile. Non mi definirei modello di sé stesso, però sono un giocatore con caratteristiche speciali, non penso di essere un Pogba o un Vieira. Certo, ci sono delle cose simili tra me e loro, ma io resto Denis Zakaria”.

Foto: Twitter Juventus