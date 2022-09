Zakaria saluta la Juve: “Grazie ai tifosi per il sostegno. E’ tempo di una nuova esperienza”

Denis Zakaria ha lasciato la Juventus dopo soli 7 mesi, per passare al Chelsea nelle ultime ore di calciomercato.

Il centrocampista, sui social, ha salutato l’ambiente bianconero e si è detto carico di iniziare la sua nuova esperienza al Chelsea.

Queste le sue parole: “È tempo di nuove esperienze e di una nuova avventura per crescere ulteriormente. Felice di questa grande opportunità, Chelsea. Sento che questo è il modo migliore per mostrare le mie ambizioni. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo, Blues! Grazie mille ai tifosi della Juventus per il sostegno negli ultimi mesi”.

It’s time for new experiences & a new adventure to further develop myself.

Happy about this great opportunity @ChelseaFC. 🙏🏾 I feel that this is the best way to prove my ambitions. Can’t wait to get this new chapter started, Blues! 🔵 pic.twitter.com/xwDWrPLWrV

— ZAK 8 (@Deniszakaria8) September 2, 2022