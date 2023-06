Zakaria saluta il Chelsea: “E’ stato un anno difficile, grazie per il supporto”. Lo svizzero tornerà alla Juve

La prossima stagione in casa Juve ci saranno diversi ritorni di calciatori andati via in prestito, ma che non hanno fatto bene anche altrove. Tra questi anche Arthur, McKennie e Denis Zakaria, centrocampista svizzero che era stato prestato al Chelsea. Zakaria ha voluto salutare i suoi ormai ex compagni del Chelsea e i tifosi dei blues con un post sul suo profilo Instagram: “È stato un periodo difficile ma mi avete sempre guardato le spalle. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato! Concentriamoci solo sui bei ricordi!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denis Zakaria (@deniszakaria)



Foto: Instagram Chelsea