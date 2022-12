Zakaria: “Mi aspettavo di giocare un po’ di più, ma devo rispettare le decisioni degli allenatori”

Zakaria, centrocampista svizzero in prestito al Chelsea dalla Juventus, in conferenza stampa ha parlato del minutaggio concesso dal ct della Svizzera in questo Mondiale. Di seguito le sue dichiarazioni: “Mi aspettavo di giocare un po’ di più ma devo rispettare le decisioni degli allenatori. Per un calciatore è difficile non giocare, ma poi c’è bisogno della reazione e oggi credo di aver dato un buon segnale”.

Foto: Twitter Uefa