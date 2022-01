Zakaria, la Juve prepara un altro regalo da svolta totale

La Juve è stata sempre su Denis Zakaria, ma nelle ultime ore ha trasformato un’opportunità (a parametro zero) in un’occasione da perfezionare entro la conclusione del mercato. Anche questo un modo per non partecipare a eventuali aste, ma per anticipare sfruttando il particolare (non indifferente) di poter pagare un indennizzo al Borussia Moenchengladbach (circa 5 milioni più bonus) per aggiungere un centrocampista giovane (classe 1996), fisicamente strutturato e dalle eccellenti qualità tecnico-tattiche. Il sogno della Roma della scorsa estate, l’obiettivo di Barcellona e di diversi club inglesi per l’estate, giocare d’anticipo a prescindere dall’opportunità di chiudere almeno un’operazione in uscita (tra Kulusevski, soprattutto Bentancur e Ramsey). Dopo Vlahovic, sarebbe un altro regalo per Allegri: da svolta totale per consolidare e rilanciare le ambizioni nella seconda parte della stagione.

FOTO: rolltheball