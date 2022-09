Zakaria: “La Juve, con il suo potenziale, dovrebbe vincere 3-0 tutte le gare. Non avrei voluto lasciarla”

Denis Zakaria ha parlato a Blick del suo passaggio dalla Juventus al Chelsea: “Non volevo però lasciare la Juventus. Trasferimento al Chelsea? Si è svolto tutto nelle ultime sei ore. C’era l’offerta del Chelsea che è arrivata sul tavolo. È stato quindi necessario preparare i contratti e superare le visita mediche a Torino prima di fare le valigie. Esonero Tuchel? Un’altra prova che tutto può andare molto velocemente nel calcio. Avrei voluto lavorare con Thomas Tuchel. La sua presenza è uno dei motivi per cui ho accettato questo prestito al Chelsea”.

Poi, sull’interesse del Liverpool: “L’ho sentito anche io. Ma non c’era niente di concreto. Mi sento bene fisicamente. So che devo mettere minuti nelle gambe per dare il mio contributo. Al Chelsea scoprirò un calcio con più spazi, più intensità, più duelli. Dovrebbe andar bene per me. Serie A? Non era proprio il mio calcio. La squadra giocava troppo in basso. Però, con il suo potenziale, la Juventus dovrebbe essere sempre in testa alla classifica e vincere 3-0 tutte le partite. Allegri? Un allenatore che ha ottenuto grandi risultati, ma non ho parlato molto con il mister”.

Foto: Twitter Zakaria