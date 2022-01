Zakaria-Kulusevski-Bentancur-Ramsey: la Juve non vuole fermarsi

L’arrivo di Vlahovic e la necessità di avere un centrocampista. Nelle ultime ore, dopo averlo seguito a lungo, la Juve è tornata su Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e che la Juve vorrebbe anticipare in presenza di un’uscita. Il club tedesco sta valutando seriamente la cessione per avere un minimo indennizzo, ma serve un’uscita in casa bianconera.

L’alternativa è Nandez che però non è in scadenza e le condizioni sarebbero diverse. Serve un’uscita, dicevamo: la Juve per Kulusevski era partita da una valutazione superiore ai 50 milioni, ora chiede 35 almeno, il Tottenham ci sta pensando ma deve garantire il riscatto. Lo stesso Tottenham potrebbe virare su Bentancur (seguito anche dall’Aston Villa), mentre prima del gong di lunedì alle 20 sono possibili novità su Ramsey che ha un paio di situazioni in Inghilterra.

Foto: Twitter Juve