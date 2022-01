Zakaria-Juve, Kukusevski e Bentancur-Tottenham: il riepilogo delle cifre

Zakaria alla Juve, Kukusevski e Bentancur al Tottenham: tre operazioni completate. Il centrocampista, ormai ex Monchengladbach, è atteso domani per le visite: operazione da 5 milioni più un paio di bonus. Kukusevski sta per arrivare a Londra: 5 di prestito oneroso, 35 di riscatto obbligato in caso di qualificazione in Champions o di metà delle presenze, 5 di bonus. Per Bentancur al Tottenham il totale è tra 25 e 28 milioni, compresi i bonus.

FOTO: sportde