Zakaria, il nuovo mondo Blues. Dopo soli 7 mesi di Juve

Zakaria è pronto a iniziare una nuova avventura con il Chelsea dopo la velocissima parentesi bianconera. Il calciatore si è già sottoposto alle visite mediche, manca solamente l’annuncio per ufficializzare il trasferimento in Premier League. Per il classe ’96 si tratta di un’ottima chance dopo l’esperienza avara di soddisfazioni, e minuti in campo, in Serie A. Arrivato a gennaio, era in scadenza col Monchengladbach e sembrava essere il centrocampista di fisicità che il club bianconero cercava. Tuttavia non ha avuto grande spazio (solamente 945 minuti in campo, considerando tutte le competizioni), ed è finito subito sul mercato. Ora è pronto a trasferirsi, in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 28 e i 30 milioni rispetto all’iniziale richiesta, leggermente superiore, del club bianconero. Manca solamente l’ufficialità.

Foto: Twitter Juventus