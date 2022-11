Zakaria, esordio col Chelsea con gol e infortunio: “Sto bene sono pronto per la prossima missione”

Denis Zakaria ha fatto il suo esordio in maglia Chelsea segnando il gol decisivo nella sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Unica nota negativa la sostituzione per infortunio, al suo posto Loftus–Cheek. Lo svizzero ha tuttavia rassicurato i tifosi dicendo di stare bene e condividendo la sua gioia nel tornare in campo e segnare: “Non posso dire quanto sia felice del mio debutto e del mio primo gol col Chelsea. Grazie per il supporto e per i vostri messaggi. E per chi me lo chiedesse: sto bene e sono pronto alla nuova missione” ha scritto il centrocampista su Instagram.

Foto: Instagram Chelsea