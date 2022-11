Zakaria dopo l’esordio col Chelsea: “Ho lasciato la Juve per giocare, ho aspettato la mia occasione”

Dopo due mesi dall’arrivo al Chelsea, Denis Zakaria ha fatto l’esordio in Blues contro la Dinamo Zagabria. Dopo il gol decisivo, il centrocampista svizzero è tornato sul motivo che l’ha spinto la scorsa estate a lasciare la Juventus per accasarsi nel club londinese: “I tifosi del Chelsea sono fantastici. Sono molto emozionato, sono molto felice ed è importante per me fare una buona partita. Ho lasciato la Juventus per giocare e ho aspettato la mia occasione. il tecnico ha detto di giocare come si faceva in allenamento e ho fatto del mio meglio”.

Foto: Zakaria Twitter