Zakaria: “Dispiace per Pogba, spero possa tornare presto. Di Maria? Un fenomeno, ci aiuterà tantissimo”

Denis Zakaria, centrocampista della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al ritiro dei bianconeri e ai nuovi innesti di mercato.

Queste le sue parole: “Di Maria? Per Angel è talmente facile giocare che lo diventa anche per noi. Ha una qualità immensa che in questa stagione ci aiuterà tantissimo e ci darà grandi soddisfazioni. E’ un super acquisto per la Juve, speriamo che ci trascini tutti verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere”.

La partita contro gli spagnoli che sensazioni vi lascia?

“E’ un grande inizio di stagione, ma non potrebbe essere diversamente con la squadra che abbiamo”.

L’infortunio di Pogba, pesantissimo per la Juventus, apre nuovi spazi anche per lei?

“Quando abbiamo saputo di Pogba è stato un momento molto triste. Abbiamo molti giocatori a centrocampo, non solo io, che possono giocare al posto suo. Bisognerà capire come il mister vorrà schierarci in sua assenza”.

Il Polpo come sta vivendo questa situazione?