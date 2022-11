Denis Zakaria ha finalmente debuttato con la maglia del Chelsea. Il centrocampista svizzero, infatti, sta giocando da titolare la gara di Champions League a Stamford Bridge contro la Dinamo Zagabria, coronando il momento tanto atteso col goal del 2-1. Zakaria, mai sceso in campo con i Blues in questo scorcio iniziale di stagione, grazie al debutto ufficiale con gli inglesi resterà obbligatoriamente in quel di Londra quantomeno fino a giugno.

Foto: Twitter Chelsea