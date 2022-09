Zakaria, contatti Juve-Chelsea per il prestito. C’è ancora tempo

Il futuro di Denis Zakaria potrebbe essere in Inghilterra. Nell’ultima ora il Chelsea ha avviati i contatti con la Juventus per il centrocampista svizzero arrivato a Torino durante la scorsa sessione di mercato invernale. I Blues vorrebbero prendere Zakaria in prestito con diritto di riscatto. Da capire se i due club, una volta raggiunto l’accordo, riusciranno a formalizzare in tempo il trasferimento. C’è ancora tempo. Infatti, qualora il primo documento venisse mandato entro la mezzanotte italiana, ci sarebbe tempo fino alle due per formalizzare e ufficializzare il passaggio di Zakaria al Chelsea.

Foto: Zakaria Twitter