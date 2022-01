Zakaria alla Juventus. C’è anche il comunicato dei bianconeri

Dopo aver depositato il contratto nel pomeriggio, arriva anche l’annuncio ufficiale della Juventus che rende noto l’acquisto di Denis Zakaria.

Questo il comunicato della Juventus: “Denis Zakaria è bianconero. Centrocampista svizzero, classe 1996, da oggi vestirà la maglia della Juventus, salutando la Bundesliga dopo 125 presenze, tutte tra le fila del Borussia Mönchengladbach. Nato a Ginevra il 20 novembre 1996, comincia il suo percorso calcistico con il Servette, club con cui esordisce tra i professionisti e con cui segna anche il suo primo gol, poi il passaggio allo Young Boys, prima dell’approdo in Bundesliga. Nelle ultime quattro stagioni e mezzo Denis ha messo le sue qualità al servizio del Borussia Mönchengladbach, collezionando in tutto 125 presenze – secondo calciatore più giovane ad aver raggiunto questa cifra nel massimo campionato tedesco – e segnando 11 gol. Numeri che fanno capire come sia riuscito a diventare centrale nel club bianco nero verde.