Zaire-Emery: “Sono al PSG dall’età di 8 anni. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Neymar, Messi, Mbappe. Puoi solo guardare e ascoltare”

In un’intervista per So Foot 100% Ados, Warren Zaire-Emery ha raccontato la sua storia d’amore con il Paris Saint-Germain, che lo lega al club sin da quando aveva solo 8 anni.

“Sono arrivato al PSG, avevo otto anni. Sono passati… 10 anni! Ho sempre amato questo club, con i miei genitori, la mia famiglia. Venivo al Parco dei Principi quando ero piccolo, guardavamo le partite , Ero un raccattapalle, quindi, davvero, è il mio club ”.

“Ho avuto la fortuna di allenarmi con grandi stelle. Penso a Messi, Neymar, Mbappe, Sergio Ramos, Marco Verratti. Li guardavi e prendevi esempio. Sono giocatori con un talento che è fatto per il calcio, che puoi solo guardare e ascoltare i consigli che ti danno. Beh, con la lingua era complicato, perché ero giovane, non capivo bene né lo spagnolo né l’inglese. Ora va meglio. Non capisco tutto, ma va bene. Però passavano attraverso quelli più grandi che traducevano, e io ho sempre ascoltato quello che mi veniva detto. Mi serve ancora oggi”.

Per concludere: “Il mio primo gol con il Paris Saint-Germain, e la mia prima partita da titolare in Champions League, negli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Sono stati i momenti in cui ho provato più emozioni”.

Instagram Zaire-Emery