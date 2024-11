Zahavi (agente di Tah): “L’obiettivo era portarlo al Bayern, la prossima estate andrà in un grande club”

Pini Zahavi, agente di Tah, attualmente al Bayer Leverkusen durante un’intervista a Die Livido, ha dichiarato: “L’intenzione era che Tah andasse al Bayern, il club lo voleva davvero”. Le sue parole non si fermano qui, lasciando spazio a possibili sviluppi futuri: “Purtroppo, il Leverkusen ha chiesto una cifra troppo elevata. Ma la prossima estate Tah si trasferirà in un grande club, e il Bayern ha ancora ottime possibilità di ingaggiarlo. Andrà sicuramente in un grande club la prossima estate”.

Foto: instagram Tah