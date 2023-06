Zaha, il Fenerbahce freme, ma sono in arrivo offerte da capogiro

Wilfried Zaha sta per lasciare il Crystal Palace a parametro zero. E siccome stiamo parlando di un attaccante nel pieno della maturità, sarà un gioco al rialzo sull’ingaggio. Il Fenerbahce vorrebbe affiancarlo a Dzeko e sarebbe disposto a dargli un ingaggio superiore ai 6 milioni a stagione. Ma sono in arrivo offerte da capogiro per Zaha dall’Arabia e zone collegate, almeno 12 milioni a stagione più bonus. E l’attaccante valuterà con calma prima di decidere.

Foto: Zaha gol Premier League Twitter