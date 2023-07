Zaha è atteso in Turchia per visite e firma con il Galatasaray

Sembra sempre più imminente il trasferimento di Wilfried Zaha al Galatasaray. L’attaccante ivoriano, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Crystal Palace, è pronto a cominciare una nuova avventura. Le parti sono al lavoro per ultimare l’accordo che ormai sembra in via di definizione: il calciatore è atteso in Turchia per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Fino a due giorni fa, per l’attaccante ci ha provato con forza il Fenerbahce, salvo poi ritirarsi a causa delle elevate richieste economiche del suo entourage. Ora Zaha è pronto a vestire la maglia del Galatasaray.

Foto: Forbes.com