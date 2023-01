Zaffaroni: “Sfida equilibrata con il Lecce, disponibili Ilic e Hien. Faraoni verso il rientro”

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della diciannovesima giornata di Serie A da disputare in casa contro il Lecce. Gli scaligeri sono diciottesimi in classifica con nove punti raccolti in diciotto gare: “Contro il Lecce sarà una gara in cui si pareggeranno aspetti tecnici e fisici, e quindi cambierà l’aspetto mentale. Per questo motivo è una gara nella quale sappiamo di non dover sbagliare atteggiamento iniziale, mettendoci la massima attenzione e concentrazione. Dovremo riuscire ad entrare in campo con la testa sgombra e avere la forza di pensare solamente alla partita. Sappiamo che loro vengono da sei risultati utili consecutivi, e come caratteristica hanno senza dubbio anche quella di vivere sulle ali dell’entusiasmo della promozione conquistata la scorsa stagione. Hanno giocatori che vogliono dimostrare di poter stare in questa categoria, fisicamente stanno bene e gli ultimi risultati lo stanno dimostrando. Sarà una gara molto insidiosa: non dovremo sbagliare atteggiamento. Ilic e Hien questa settimana si sono allenati bene. Fanno parte del nostro gruppo e saranno convocati per la sfida di domani”.

Gli infortunati? “Faraoni sta rispettando i tempi di recupero e comincerà a breve il lavoro sul campo come previsto. Per quanto riguarda Verdi penso che dalla prossima settimana rientrerà in gruppo con la squadra, mentre non conosciamo ancora bene i tempi di recupero di Hrustic”.

Foto: sito ufficiale Verona