Zaffaroni: “Questa vittoria giusto premio per squadra e tifosi. Corsa salvezza? Mancano 20 partite, è aperta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Zaffaroni, tecnico dell’Hellas Verona, ha così commentato il successo per 2-0 sulla Cremonese: “Era una partita molto difficile dal punto di vista nervoso, ma i ragazzi sono stati bravissimi ad approcciare la gara e a gestirla. Tutti aspettavamo con ansia questa vittoria. Corsa salvezza aperta? Sì, perché mancano più di 20 partite e definirla come ultima spiaggia mi sembra eccessivo. Era sicuramente importanti e i ragazzi lo sapevano e questa vittoria è il giusto premio per loro e i tifosi”.

Poi ha proseguito parlando di Lazovic e Djuric: “Tutti sono stati eccezionali come impegno, dedizione e voglia di portare a casa il risultato. Milan per le caratteristiche che ha è fondamentale per noi, perché ci consente di far salire la squadra. Giocatore dalle caratteristiche uniche e che stiamo sfruttando nella maniera giusta”.

Infine, sul mercato: “Come ho già ribadito non ci penso, voglio stare concentrato solo sui ragazzi a disposizione, che si stanno comportando molto bene”.

Foto: Instagram Hellas Verona