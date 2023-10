Zaffaroni pronto all’esordio con la Feralpisalò: “Dobbiamo riaccendere il nostro fuoco”

Marco Zaffaroni è pronto all’esordio con la Feralpisalò, che sfiderà la Reggiana.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “C’è bisogno della scintilla che accende il fuoco in questa squadra. Voglio vedere un gruppo che lotta su ogni pallone e che non molla mai. Deve avere la forza di mantenere questo tipo di atteggiamento con costanza, perché è la base su cui costruire poi tutto il resto. È un momento in cui ci può essere un po’ di sfiducia, ma mancano ancora tante partite. Deve esserci dunque la convinzione di poter fare bene. I ragazzi si sono allenati nella maniera giusta durante la settimana. È chiaro che è sempre il risultato che dà quello sprint in più per fare bene, di conseguenza noi giochiamo con l’obiettivo di ottenere punti. Per quanto riguarda il modulo, non punto a fare stravolgimenti clamorosi sotto l’aspetto tattico. La priorità non sarà nemmeno di vedere una bella FeralpiSalò, che gioca bene. Prima pensiamo a risolvere i problemi mentali: al novantesimo voglio poter dire che i ragazzi hanno dato tutto”.

Foto: twitter Feralpisalò