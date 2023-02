Zaffaroni: “Non riusciamo a finalizzare quello che costruiamo. Salvezza? Saremo in lotta fino alla fine”

Il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa della Roma.

Queste le sue parole: “La Roma ha giocato con un po’ di qualità. Sapevamo di affrontare una squadra forte, a cui è difficile far gol, però siamo stati in campo bene e abbiamo tenuto nei duelli. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, poi abbiamo preso gol a fine primo tempo e nel secondo tempo siamo mancati un po’ nella finalizzazione, ma abbiamo attaccato. E’ molto difficile far gol alla Roma quando va in vantaggio, ci abbiamo provato fino alla fine ma non ci siamo riusciti. Rimane una prestazione buona, ci è mancata l’ultima fase e da quel punto di vista dobbiamo migliorare”.

Cosa c’è da migliorare: “Dobbiamo migliorare da un punto di vista tecnico. La Roma si è chiusa a un certo punto e quando hai meno spazi è chiaro che devi trovare delle combinazioni o giocate individuali. Siamo stati un po’ frenetici ed è una cosa da migliorare, l’abbiamo detto anche la settimana scorsa. E’ un nostro difetto”.

Sulla zona salvezza: “Teoricamente dovrebbe essere sempre lo stesso, ma sappiamo che non è così perché la testa lavora. Sostanzialmente sei passato quello che non aveva nulla da perdere a quello che qualcosa da perdere ce l’ha. E’ uno step da superare e non è facile, ma è chiaro che la chiave sarà questo. Vogliamo raggiungere il nostro grande obiettivo e dobbiamo superare questo step. In una rincorsa del genere l’aspetto nervoso sarà decisivo, non bisognerà mollare. Solo se sei saldo nella testa puoi migliorare da un punto di vista tecnico”.

Foto: sito Verona