Zaffaroni: “L’errore ci può stare, non l’appannamento successivo. Dobbiamo andare oltre la mancanza di contemporaneità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, ha così parlato dopo la sfida esterna persa per 3-1 sul campo dell’Atalanta: “Non sono questi gli episodi che determineranno il nostro futuro. Quello che è importante è l’atteggiamento della squadra, che oggi c’è stato contro una squadra di altissimo livello. Siamo partiti molto bene e abbiamo fatto bene anche ad inizio ripresa, poi abbiamo subito questo gol in una fase in cui non stavamo soffrendo e dopo abbiamo avuto un momento di appannamento che non deve succedere. Qui dobbiamo migliorare, perché la prestazione l’abbiamo fatta”.

Poi ha proseguito parlando della sfida di domani tra Lecce e Spezia“Non faccio mai questi calcoli e non deve farli neanche la squadra. Dobbiamo recuperare energie e prepararci bene per la prossima gara, importantissima per noi. Ci deve dare fiducia la qualità della prestazione, in rapporto anche all’avversario. Dobbiamo pensare solo a fare bene la partita contro l’Empoli”.

Infine, sulle percentuali salvezza: “Dobbiamo andare oltre alla mancanza della contemporaneità. E’ la regola e vale per tutti. la chiave sarà pensare a noi stessi, perché sugli altri non puoi determinare nulla. Le energie è meglio spenderle su noi stessi più che su tabelle varie”.

Foto: sito ufficiale Verona