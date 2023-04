Zaffaroni: “La parola d’ordine è equilibrio. Stasera è giusto festeggiare, ma il percorso è ancora lungo”

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Gli infortuni del primo tempo ci hanno bruciato due slot, ti complicano un po’ il piano della gara: Gaich aveva preso una botta in occasione del rigore, bisognava decidere all’intervallo perché poi ci rimaneva un solo slot. Io uso sempre la stessa parola: equilibrio. Il tema rimane quello. Stasera affrontavamo una delle squadre che esprimono il miglior calcio in Italia: fanno del possesso palla la loro arma migliore, hanno qualità tecnica. Serviva grande attenzione, cercando di ridurre gli spazi. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Questi sono punti che ci danno grande fiducia, quindi stasera è giusto festeggiare, ma da domani bisogna riabbassare la testa: il percorso è ancora lungo”.

Sulla partita: “Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. il Bologna ha determinate caratteristiche, per fare risultato serviva un certo tipo di prestazione. Questo è quello che conta, il piano gara è stato rispettato dai ragazzi. Giochiamo da tanti mesi per la vita o per la morte: sono molti gli aspetti che vanno considerati. I ragazzi sono stati bravi, ci portiamo a casa questi punti che ci siamo meritati”.

Foto: sito Verona