Zaffaroni: “Individualità importanti nella Roma, sono pericolosi sulle palle inattive”

L’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, ha presentato la partita di Serie A da disputare domani all’Olimpico contro la Roma. Gli scaligeri sono in crescita nel 2023, dodici punti raccolti nelle ultime sette partite di campionato (tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta). Gialloblù prepotentemente in corsa per restare nella massima serie, tant’è che lo Spezia diciassettesimo dista appena due punti. Alcune parole del tecnico: “Dobbiamo pensare a proseguire la strada che stiamo facendo: non sbagliare la prestazione dal punto di vista dell’atteggiamento, fare una gara aggressiva, di concentrazione. Affronteremo una squadra forte, che dalla ripresa sta tenendo un ruolino di marcia importante: puntano ad arrivare nelle prime posizioni in classifica e non dobbiamo dimenticarcelo, ma noi vogliamo fare una partita di grande attenzione, come abbiamo fatto nelle ultime gare”.

Gaich e Faraoni: “Faraoni è rimasto fuori molto. In questi momenti bisogna stare attenti, perché eventuali ricadute possono complicare tutto. Sarà tra i convocati, valuteremo come utilizzarlo: sicuramente sta meglio e la condizione cresce. Gaich ha fatto un’ottima gara contro la Salernitana: ha giocato con personalità, gestendo palloni complicati. Fisicamente deve crescere, ma per essere stata la prima partita ha fatto bene”.

Cosa l’ha impressionata di più della Roma in coppa?

“La qualità dei giocatori e l’organizzazione di gioco. Ci sono molte individualità che possono risolvere da sole la partita, e per questo dovremo prestare attenzione nei duelli. Sono anche molto fisici e pericolosissimi sulle palle inattive, perché abbinano questa fisicità alla qualità nel mettere in mezzo i palloni. Le insidie, contro squadre così, possono arrivare da molte parti: l’attenzione dovrà essere alta”.

Mourinho dice di sentire di avere una squadra in difficoltà: che ne pensa?

“Parliamo di uno dei più grandi allenatori dell’ultimo periodo, ha vinto tutto e ha lavorato nei principali campionati europei. Dobbiamo pensare a noi e riuscire a fare un certo tipo di gara: queste squadre sono abituate a giocare in Europa, a giocare tante partite. Non credo sia un problema particolare per loro. Noi dovremo stare attenti, perché affrontiamo una squadra di altissimo livello”.

Ngonge ha migliorato la vostra proposta offensiva?

“Sì, ma dobbiamo migliorare in fase di possesso e finalizzazione. Con la Salernitana abbiamo avuto almeno due o tre occasioni nitide dopo l’1-0, e non siamo riusciti a concretizzare. In gare così, se non raddoppi, qualche rischio te lo prendi. Da questo punto di vista dobbiamo fare dei miglioramenti, nell’ultima parte di campionato creare opportunità da gol è sempre più difficile, quando ti capitano devi essere cinico”.

Foto: sito ufficiale Verona