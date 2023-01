Zaffaroni: “Ilic? Abbiamo usufruito di Ivan fino all’ultima partita, d’ora in poi non ci sarà”

L’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, ha presentato in conferenza stampa il posticipo di Serie A. Gli scaligeri giocheranno lunedì contro l’Udinese di Sottil alla Dacia Arena. Il tecnico si è espresso su Ilic, il centrocampista serbo è virtualmente un calciatore del Torino: “Rispondo mantenendo la mia linea: non possiamo pensare ad altro. In questo periodo ci sono dinamiche tecniche e societarie nelle quali non voglio entrare. Abbiamo usufruito di Ivan fino all’ultima partita, d’ora in poi non ci sarà. Ci concentriamo su chi c’è”.

Duda: “Non ho ancora visto da vicino Duda, vogliamo rimanere focalizzati sulla partita di lunedì”.

Infortuni: “Sapete tutti di Henry e Hrustic. Veloso ha avuto un problema muscolare, sicuramente non ci sarà. Faraoni ha ricominciato a lavorare sul campo: in settimana aumenterà i carichi, è sulla via del recupero. Rispetto alla scorsa partita rientra Verdi”.

Foto: Instagram ufficiale Ilic