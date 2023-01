Zaffaroni: “Henry ha avvertito un problema al ginocchio. Ilic e Hien hanno grande potenziale”

L’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla vittoria ottenuta contro il Lecce in casa. Al Bentegodi i gialloblu si rimettono in corsa nella lotta salvezza con il 2-0 inflitto ai salentini nell’anticipo di Serie A. Le parole del tecnico: “Abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Avevamo detto che non avremmo dovuto sbagliare l’atteggiamento, e i ragazzi l’hanno affrontata bene. All’inizio il Lecce ha dimostrato di essere in grande condizione, è organizzato e forte in tutti i reparti, ma noi abbiamo tenuto e siamo usciti alla distanza, legittimando il doppio vantaggio. Complessivamente abbiamo fatto una bella partita. L’obiettivo è riuscire a mantenere questa attenzione nel medio-lungo periodo. Henry ha avvertito questo problema al ginocchio: occorrerà fare degli esami strumentali in settimana”.

Ilic e Hien: “Ilic e Hien hanno un enorme potenziale, oggi hanno fatto una bella partita. Hien è già un elemento importante, ma ha ampi margini di miglioramento”.

Foto: Instagram Verona