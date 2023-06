Zaffaroni: “Dobbiamo trasformare la tensione in energia positiva”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Verona Marco Zaffaroni ha così parlato prima dello spareggio salvezza contro lo Spezia: “L’aspetto mentale ed emotivo giocano un ruolo importante in gare come questa. La squadra deve avere la capacità che questa tensione diventi positiva che ti fa giocare e correre senza pensare troppo a quello che può essere. L’importante che i ragazzi vadano in campo con la giusta cattiveria senza che questa emotività possa condizionarli in maniera negativa”.

Foto: sito ufficiale Verona