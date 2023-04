Zaffaroni: “Dobbiamo rispettare le decisioni arbitrali. Non era una partita semplice”

Zaffaroni ha commentato il pareggio dei suoi a Cremona: “Oggi era una gara molto complicata, innanzitutto da un punto di vista tecnico perché la Cremonese soprattutto sul suo campo ha sempre messo in grandissima difficoltà gli avversari e ultimamente qui ha fatto risultati. Poi chiaramente l’aspetto emotivo di gare del genere pesa molto, quindi mettendo insieme entrambe le cose. Aggiungi che abbiamo preso gol per un infortunio e questo poteva accentuare le difficoltà. La squadra ha reagito bene perché non ha perso equilibrio, e ha invece tenuto bene il campo contro una squadra difficile da gestire quando va in vantaggio. Siamo riusciti a rimettere in piedi la gara ed è un pregio dei ragazzi. Nel finale la foga e la troppa voglia di fare risultato pieno ci ha fatto perdere gli equilibri e secondo me in quella fase di gioco dovevamo essere più equilibrati. Non era una gara semplice come poteva dire la classifica, è un punto che dobbiamo accettare”.

Sull’arbitraggio: “Io sono per il rispetto dei ruoli sempre, a prescindere che gli episodi siano a favore o contro. Era una gara difficile per entrambe le squadre e sicuramente anche per gli arbitri perché nel finale di stagione gli stati d’animo sono molto accesi, però l’arbitro ha preso le sue decisioni e noi le dobbiamo accettare”.

Foto: Instagram Hellas Verona