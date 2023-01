Zaffaroni ci crede: “Scommettere sulla salvezza? Assolutamente sì”

Durante la conferenza stampa di vigilia della partita tra Inter e Hellas Verona, il tecnico gialloblu Marco Zaffaroni ha risposto con determinazione ad una domanda sulla salvezza degli scaligeri: “Scommettere sulla salvezza? Assolutamente sì, altrimenti non avrei mai accettato questa opportunità. Sapendo, altrimenti ci raccontiamo le favole, che il percorso sarà complicato. Per noi, ma anche per chi ha qualche punto in più. Con questa consapevolezza ce la vogliamo giocare fino alla fine”.

Foto: Instagram Hellas Verona