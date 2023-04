Zaffaroni: “C’è il rammarico per non aver segnato. Non è facile a livello mentale rincorrere”

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Negli ultimi metri abbiamo creato i presupposti per far gol, ma ci manca un po’ di cattiveria. C’è questo rammarico, perché quello che è stato chiesto ai ragazzi l’hanno fatto. Abbiamo giocato alla pari nel primo tempo, poi dopo il gol loro abbiamo provato in tutti i modi a pareggiare ma non siamo riusciti a portare via punti”.

I tifosi hanno continuato a cantare anche dopo il fischio finale: “Per noi è importante. I tifosi hanno bisogno di prestazioni di questo tipo, dove riconosci che la squadra ha dato tutto. Da qui alla fine dobbiamo continuare ad assicurare prestazioni così, aggiungendo la qualità che serve per centrare il nostro obiettivo”.

Su Gaich: “Ha voglia di lavorare, sta crescendo e in questo momento gli manca la capacità di scelta nel momento in cui c’è da calciare, tenere la palla o sugli smarcamenti. Ha delle qualità, ma quando giochi contro squadre di questo livello giochi contro difensori forti e deve migliorare per sviluppare le sue qualità”.

Sulla rincorsa: “Non è facile rincorrere, a livello mentale. Una volta sei a -6, una volta a -4, mentalmente è faticoso, guardi quella classifica e non è facile”.

Foto: sito Verona