Zaffaroni carica il Verona: “Con lo Spezia partita importante, ma non decisiva. Dobbiamo essere maturi nella lettura”

Marco Zaffaroni, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida cruciale per la salvezza contro lo Spezia in programma domenica: “È una partita importante, inutile negarlo, ma continuo a ripetere che parlare di sfide decisive a 14 gare dalla fine è sbagliato. Dovremo affrontarla nella maniera giusta, in una partita così le letture sono fondamentali. Se vai in sofferenza devi saperti gestire nella maniera giusta per poi affondare il colpo al momento più opportuno. Serve tranquillità, intesa come lucidità e consapevolezza di quello che devi fare. Le mie in questo momento sono chiacchiere, mettere in pratica concetti così è segno di maturità, che dobbiamo dimostrare di avere”.

Sulla formazione: “Le rotazioni che stiamo cercando di fare sono dettate anche da questo: settimana scorsa Depaoli ha avuto la febbre per tre giorni, e quindi devi cercare di evitare forzature. Chi ha giocato tanto può avere un calo di rendimento e devi fare delle valutazioni. Duda e Ngonge? Dopo l’exploit iniziale hanno avuto una fase di assestamento, ma entrambi hanno un buon rendimento e possono crescere molto, dal punto di vista fisico e delle conoscenze”.

Foto: sito ufficiale Verona