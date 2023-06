Zaccheroni sul Milan: “Tonali non si può toccare. Non boccerei De Ketelaere. Serve alternativa a Giroud”

Intervista alla Gazzetta dello Sport per mister Alberto Zaccheroni. Le domande si sono focalizzate soprattutto su cosa pensa dei vari elementi del Milan, squadra con cui ha vinto uno storico e sorprendente scudetto nel 1998-99. Prima di tutta ha rievocato quella stagione “Il Milan che presi io nei due anni precedenti arrivò decimo e undicesimo con Sacchi e Cappello, dunque qualche problema l’aveva per forza. Non è il caso di questo Milan, che per me ha fatto molto bene. E non è una squadra consumata. Allora c’era da cambiare anche sul piano del gioco, bisognava ridurre il campo d’azione dei giocatori, perché la loro qualità non si discuteva ma la quantità sì essendo in là con gli anni. Mi sono basato sullo zoccolo duro, Maldini, Costacurta,e Albertini. Ho detto che avevo un’idea per risalire e loro mi risposero: ci convinca e le verremo dietro. Beh, hanno trascinato tutti. Poi qualcun si è anche adattato come Leonardo, che misi a destra. E tanto tempo dopo mi disse: “Non ho mai fatto tanti gol e assist come in quella stagione”. Ora giocano tutti a piedi invertiti”. Del presente invece dice: “Tonali non si può toccare, è fondamentale. Non vedo un giovane in Italia superiore a lui nell’imbuto di centrocampo. Leao ha enorme qualità. Era da tenere assolutamente. Quest’anno però deve alzare la quantità, ha coperto meno campo della scorsa stagione. Prenderei un attaccante come alternativa a Giroud. E poi può darsi che De Ketelaere sbocci. Io vedo qualità in lui, prima di bocciarlo ci ragionerei molto”.

Fonte Foto: Sito Inter