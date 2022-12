Zaccheroni su Rabiot: “Non capisco perché non è amato in Italia”

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Alberto Zaccheroni, ha così parlato di Adrien Rabiot: “In Italia non amiamo Rabiot, non riesco a capire perché. Sta facendo un Mondiale incredibile, il centrocampista della Juventus è il giocatore più importante della Francia in questa competizione, al di là di Mbappè”.

Foto: Instagram Rabiot