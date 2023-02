Zaccheroni operato: rimosso l’ematoma alla testa. La prognosi rimane riservata

Alberto Zaccheroni è stato operato per rimuovere un ematoma dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra in seguito alla caduta di venerdì. Le condizioni dell’ex tecnico, sarebbero in miglioramento secondo quanto scrive il Corriere della Sera anche se resta in prognosi riservata all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Ancora non è chiaro quanto accaduto, se, cioè, la caduta, che gli ha provocato un trauma cranico, sia stata causata da un precedente malore o se Zac sia stato vittima di un incidente domestico. Non sarebbe in pericolo di vita.