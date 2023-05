Zaccheroni: “Ho iniziato la riabilitazione. Buone sensazioni per le italiane in finale”

Miglioramenti nelle condizioni di Alberto Zaccheroni che, soltanto qualche giorno fa, aveva parlato del suo grave incidente domestico. La situazione sembra essersi stabilizzata: “Per fortuna il peggio è passato. Adesso sto facendo riabilitazione e soprattutto sto camminando”. Queste le parole per rassicurare, per poi concentrarsi sull’attualità e sulle tre squadre italiane impegnate nelle finali europee: “Ho sensazioni positive per tutt’e tre le finali. La più difficile sarà quella dell’Inter, ma è una gara secca. Mi sarei preoccupato di più se fosse stata una sfida su 180 minuti”. Una sua ex squadra è in un momento di difficoltà, questo il pensiero di Zaccheroni sulla Juventus: “Mi sembra una squadra che fa grande fatica a concretizzare. Non le mancano i realizzatori, ma anche nella partita di ieri si sono mostrate evidenti lacune negli ultimi metri. Pesa anche l’assenza di un centravanti come Vlahovic, gli altri sono più bravi a rifinire che a concludere”.

Foto: FcInter1908