La Lazio non è riuscita ad andare oltre la parità contro l’Hellas Verona, trovando il secondo pareggio consecutivo. L’attaccante biancoceleste (ed ex dell’incontro), Mattia Zaccagni ha postato un messaggio su Instagram dopo il pareggio ottenuto di ieri: “Volevamo e dovevamo vincerla, per continuare nella nostra corsa. Riprenderemo”.

Foto: Instagram Zaccagni